Dejan carteles con mensajes para Evo Morales en diferentes zonas de Cochabamba

El mensaje de alerta al dirigente cocalero en una ruta que conecta la ciudad de Cochabamba con el oriente y el trópico; autoridades aún no se han pronunciado.
31/05/2026 14:36
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En el kilómetro 7 de la avenida Villazón, Cochabamba, aparecieron carteles con mensajes dirigidos al dirigente cocalero Evo Morales, generando preocupación en un sector de la ciudad que conecta con el oriente y el trópico del país.
“El cartel dice ‘Evo o es la DEA o somos nosotros. Cumplí tu promesa’ y contiene las siglas PCC, que podrían pertenecer a una asociación criminal extranjera”, se evidenció.
Varias pasarelas
Los carteles se colocaron en pasarelas peatonales, y este no es el único: se han registrado mensajes similares en otras pasarelas, como la del kilómetro 11, en la terminal de buses de Sacaba.
Hasta el momento, no se tiene información sobre los responsables, y las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre la situación.
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