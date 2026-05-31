Dejan carteles con mensajes para Evo Morales en diferentes zonas de Cochabamba

En el kilómetro 7 de la avenida Villazón, Cochabamba, aparecieron carteles con mensajes dirigidos al dirigente cocalero Evo Morales, generando preocupación en un sector de la ciudad que conecta con el oriente y el trópico del país.

“El cartel dice ‘Evo o es la DEA o somos nosotros. Cumplí tu promesa’ y contiene las siglas PCC, que podrían pertenecer a una asociación criminal extranjera”, se evidenció.

Varias pasarelas

Los carteles se colocaron en pasarelas peatonales, y este no es el único: se han registrado mensajes similares en otras pasarelas, como la del kilómetro 11, en la terminal de buses de Sacaba.

Hasta el momento, no se tiene información sobre los responsables, y las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre la situación.

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