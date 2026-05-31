TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Dejan carteles con mensajes para Evo Morales en diferentes zonas de Cochabamba

El mensaje de alerta al dirigente cocalero en una ruta que conecta la ciudad de Cochabamba con el oriente y el trópico; autoridades aún no se han pronunciado.

Red Uno de Bolivia

31/05/2026 14:36

Agregar Reduno en
Foto: Carteles en pasarelas en Cochabamba
Cochabamba

Escuchar esta nota

En el kilómetro 7 de la avenida Villazón, Cochabamba, aparecieron carteles con mensajes dirigidos al dirigente cocalero Evo Morales, generando preocupación en un sector de la ciudad que conecta con el oriente y el trópico del país.

“El cartel dice ‘Evo o es la DEA o somos nosotros. Cumplí tu promesa’ y contiene las siglas PCC, que podrían pertenecer a una asociación criminal extranjera”, se evidenció.

Varias pasarelas

Los carteles se colocaron en pasarelas peatonales, y este no es el único: se han registrado mensajes similares en otras pasarelas, como la del kilómetro 11, en la terminal de buses de Sacaba.

Hasta el momento, no se tiene información sobre los responsables, y las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre la situación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD