Video muestra el ingreso de grupos afines a Evo Morales al aeropuerto de Chimoré

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, difundió imágenes de cámaras de seguridad que muestran la toma del aeropuerto de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, por parte de grupos afines a Evo Morales. Según la autoridad, las grabaciones evidencian el ingreso irregular de personas y vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 06:30 tres personas se aproximaron al ingreso principal del aeropuerto y permanecieron merodeando el lugar. Quince minutos después, abrieron el acceso permitiendo el ingreso de más personas.

Posteriormente, a las 07:15 varios vehículos llegaron al sector trasladando a más gente.

Las imágenes también muestran que a las 08:43 una multitud ingresó sin control a los predios del aeropuerto, ocasionando destrozos en el interior de las instalaciones. Más tarde, a las 11:15, un camión cargado con piedras fue utilizado para bloquear el ingreso principal al aeropuerto.

“Las imágenes evidencian cómo grupos afines a Evo Morales ingresaron al aeropuerto de Chimoré y bloquearon todos sus accesos, en una clara muestra de arbitrariedad. La toma de un aeropuerto público es ilegal. No existe la figura de ‘toma pacífica’ cuando se vulnera la ley, se ocupa un bien del Estado y se afecta una infraestructura que pertenece a todos los bolivianos”, escribió la autoridad en sus redes sociales.

Por su parte, el dirigente de los Interculturales, Teófilo Sánchez, sostuvo que se trata de una “toma pacífica” y aseguró que no permitirán la captura de Evo Morales, quien enfrenta tres órdenes de aprehensión.

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