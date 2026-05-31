Identifican a presuntos cabecillas del avasallamiento en Santa Rita; presentarán denuncia en Santa Cruz

El conflicto por la propiedad productiva Santa Rita, ubicada en la zona de Guarayos, Santa Cruz, sumó un nuevo capítulo luego de que los propietarios identificaran a los presuntos responsables del último avasallamiento registrado dentro del predio.

El abogado de los propietarios, Álvaro LaTorre, informó que, tras una revisión de imágenes de seguridad y un trabajo de identificación realizado en las últimas horas, se logró establecer a dos presuntos cabecillas del grupo que ingresó a la propiedad.

“Nos han indicado que el cabecilla sería José Luis Medina Bellido, conjuntamente con Vicente Ollisco. Ayer se trabajó en el tema antropométrico para identificar a algunas de las personas que se logra ver con el zoom”, señaló.

LaTorre denunció además que durante el ingreso al predio fueron dañadas las cámaras de seguridad instaladas en la hacienda, lo que complica la recolección de más pruebas.

“Estos delincuentes han malogrado las cámaras de seguridad que tenía la propiedad; ahora ya no tenemos cámaras. Esperamos que las imágenes que tenemos basten para que se haga el trabajo investigativo”, afirmó.

El abogado adelantó que este martes presentarán formalmente la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, buscando garantías para el proceso.

“Nos vamos a constituir en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para que nos reciban la denuncia. Hemos entendido que los interculturales están al acecho de la Fiscalía de San Julián y, por razones de seguridad, vamos a pedir que la denuncia sea recibida aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, explicó.

Según detalló, la denuncia incluirá presuntos delitos de avasallamiento, amenazas, organización criminal y portación ilegal de armas de fuego.

“La denuncia será presentada contra estas dos personas y contra quienes resulten autores, porque estamos hablando de una gavilla delincuencial”, sostuvo.

Antecedentes

La disputa por la hacienda Santa Rita volvió a escalar tras registrarse un nuevo ingreso violento al predio, el quinto en apenas dos años, según denunciaron los propietarios.

Ante estos hechos, el Viceministerio de Tierras emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a los avasallamientos ocurridos en la propiedad y condenó los hechos de violencia registrados en la zona.

La institución reiteró su compromiso con la legalidad, la seguridad jurídica y la defensa del derecho propietario, en medio de la preocupación por el incremento de conflictos por tierras productivas en Santa Cruz.

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