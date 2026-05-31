Comienza ampliado de la Federación de Campesinos Tupac Katari en El Alto

En la ciudad del Alto, se lleva a cabo este domingo un ampliado de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, con la participación de delegaciones provenientes de diferentes provincias del departamento de La Paz. El encuentro se realiza en el mercado de Santa Rosa, se han congregado los sectores movilizados a la espera de la llegada de los principales dirigentes.

Temas en discusión

Uno de los puntos centrales del ampliado será definir la postura frente a las movilizaciones y bloqueos que se mantienen en varias rutas del departamento hace 31 días. Ayer se suspendió el ampliado convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), lo que coloca al sector campesino en el centro de las decisiones estratégicas sobre la continuidad de las medidas de presión.

Expectativa en la ciudad de El Alto

Se espera que el ampliado defina con claridad las acciones que tomará la Federación Tupac Katari en los próximos días, incluyendo la posibilidad de sumarse a mesas de diálogo con el Gobierno o mantener las medidas de presión. La jornada será clave para determinar la postura de uno de los sectores más movilizados en la región.

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