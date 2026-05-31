Delegaciones comienzan a llegar al ampliado de emergencia de la COB en La Paz

Delegaciones de distintas organizaciones sociales y sindicales comenzaron a llegar y acceder de manera paulatina a la sede del Ampliado Nacional de Emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que se realiza este domingo en la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, ubicada en la zona Miraflores de La Paz.

La convocatoria, instruida por el Comité Ejecutivo Nacional de la COB, reúne a representantes de las 20 provincias Tupac Katari, Fejuves de El Alto y La Paz, transporte pesado e interprovincial, Conamac, federaciones nacionales, COD’s y COR’s, entre otros sectores.

Definición clave sobre diálogo

Las expectativas están puestas en que los asistentes, una vez conformadas las delegaciones completas, definan si asistirán o no a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno nacional, con el objetivo de buscar salidas a la conflictividad que mantiene 31 días de bloqueos en la sede de gobierno.

El ampliado fue citado, según la convocatoria oficial, a partir de las 09:00 a.m., y en su orden del día figura el control de asistencia, lectura de correspondencia, el análisis de la coyuntura actual y varios otros puntos que permitirían establecer estrategias conjuntas.

Contexto de bloqueos

Hoy se cumplen 31 días de bloqueos en La Paz y otras regiones, en medio de protestas que incluyen movilizaciones, marchas y medidas de presión. Las determinaciones que se adopten en el ampliado de la COB serán fundamentales para conocer si las organizaciones aceptan el diálogo propuesto por el Gobierno o si mantienen sus posiciones de movilización.

Se espera la participación de Mario Argollo máximo ejecutivo de la COB que se declaró en la clandestinidad por una orden de aprehensión, que fue anulada el pasado viernes por la justicia y viabiliza el diálogo con el Gobierno.

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