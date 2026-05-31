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Arzobispo de Santa Cruz llama a la convivencia y el diálogo ante bloqueos

El arzobispo de Santa Cruz instó a la población y autoridades a superar el rencor y buscar soluciones pacíficas frente a los conflictos sociales en La Paz.

Juan Marcelo Gonzáles

31/05/2026 10:09

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Foto: René Leigue Monseñor (Captura de video)
Santa Cruz

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Durante la Homilía de este domingo, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Leigue, pidió a la población y a las autoridades reflexionar sobre los conflictos que mantienen al país en tensión tras 31 días de bloqueos en La Paz.

El religioso destacó la importancia de la convivencia, el perdón y la armonía, y advirtió que el rencor y la agresión no conducen a soluciones.

“No sacamos nada con agredirnos. No sacamos nada con meternos en nuestro propio pensamiento. No avanzamos y no convivimos como debe ser si vivimos con ese rencor en nuestros corazones”, señaló Monseñor Leigue.

Bien común

El arzobispo instó a que la población y los involucrados en los conflictos busquen el bien común y eviten mirarse como enemigos, independientemente de sus diferencias de pensamiento o región de residencia.

“Somos de un mismo país y por lo tanto no nos miremos como enemigos. Miremos a la Santísima Trinidad: armonía, paz, amor y perdón”, indicó Leigue.

Soluciones pacíficas

Además, hizo un llamado a las autoridades y personas involucradas en la movilización para que actúen guiados por el amor al prójimo y encuentren soluciones pacíficas:

“Que el Señor y el espíritu iluminen a quienes están metidos en sus ideas, pensando en la violencia, para que puedan encontrar una salida a este problema”, afirmó.

Monseñor Leigue concluyó su mensaje resaltando la necesidad de avanzar y no estancarse, apelando a la fe y al compromiso de todos los bolivianos con la paz y la unidad nacional.

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