El arzobispo de Santa Cruz instó a la población y autoridades a superar el rencor y buscar soluciones pacíficas frente a los conflictos sociales en La Paz.
31/05/2026 10:09
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Durante la Homilía de este domingo, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Leigue, pidió a la población y a las autoridades reflexionar sobre los conflictos que mantienen al país en tensión tras 31 días de bloqueos en La Paz.
El religioso destacó la importancia de la convivencia, el perdón y la armonía, y advirtió que el rencor y la agresión no conducen a soluciones.
“No sacamos nada con agredirnos. No sacamos nada con meternos en nuestro propio pensamiento. No avanzamos y no convivimos como debe ser si vivimos con ese rencor en nuestros corazones”, señaló Monseñor Leigue.
Bien común
El arzobispo instó a que la población y los involucrados en los conflictos busquen el bien común y eviten mirarse como enemigos, independientemente de sus diferencias de pensamiento o región de residencia.
“Somos de un mismo país y por lo tanto no nos miremos como enemigos. Miremos a la Santísima Trinidad: armonía, paz, amor y perdón”, indicó Leigue.
Soluciones pacíficas
Además, hizo un llamado a las autoridades y personas involucradas en la movilización para que actúen guiados por el amor al prójimo y encuentren soluciones pacíficas:
“Que el Señor y el espíritu iluminen a quienes están metidos en sus ideas, pensando en la violencia, para que puedan encontrar una salida a este problema”, afirmó.
Monseñor Leigue concluyó su mensaje resaltando la necesidad de avanzar y no estancarse, apelando a la fe y al compromiso de todos los bolivianos con la paz y la unidad nacional.
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