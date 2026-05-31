Pronóstico del tiempo: así estarán las temperaturas en el eje troncal del país este domingo

Este domingo 31 de mayo, el país presenta un panorama meteorológico mayormente estable, con cielos entre poco nubosos y nubosos, temperaturas moderadas en los valles y el oriente, y un ambiente frío en el altiplano. El comportamiento del clima varía entre las tres regiones: occidente, valles y oriente.

Santa Cruz: ambiente cálido y sin lluvias en la capital

En la capital cruceña, el clima se mantiene estable durante toda la jornada. El pronóstico indica una temperatura máxima de 25°C y mínima de 19°C, con humedad elevada de hasta 89% en las primeras horas.

Durante la mañana no se prevén precipitaciones, con vientos leves del sur de entre 13 y 14 km/h. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá despejado a poco nuboso, con vientos entre 9 y 10 km/h y ausencia de lluvias.

En el departamento, la Chiquitanía y el Norte Integrado registran condiciones similares, con cielos nubosos en la mañana y mejora progresiva en el día. En el Chaco, sin embargo, se prevén chubascos aislados con leve descenso de temperaturas máximas.

Cochabamba: jornada fresca, estable y sin lluvias

En Cochabamba se espera un clima estable, con cielo poco nuboso y ausencia de precipitaciones durante toda la jornada.

La temperatura se mantiene entre una máxima de 23°C a 25°C y una mínima de hasta 7°C en el pronóstico extendido, con humedad promedio de 55% y vientos leves de entre 5 y 6 km/h.

Durante la mañana y media mañana no se prevén lluvias, mientras que en la tarde y noche se mantendrá el mismo comportamiento estable, con vientos variables del sur y norte.

En el trópico cochabambino se prevé cielo nuboso con temperaturas más altas, entre 27°C y 29°C, mientras que en el altiplano cochabambino se mantienen condiciones frías con heladas en la madrugada.

La Paz: contrastes entre regiones y heladas en el altiplano

En el departamento de La Paz, el clima muestra fuertes contrastes según las zonas.

En la Amazonía paceña se prevé cielo poco nuboso, temperaturas entre 30°C y 33°C, y vientos de hasta 20 km/h del noroeste.

En los Yungas, el cielo estará nuboso con máximas entre 23°C y 29°C, mientras que en los Valles se espera cielo despejado en la mañana y noche, con temperaturas más frescas de 17°C a 24°C.

El Altiplano paceño registrará las condiciones más extremas, con temperaturas mínimas que pueden descender hasta -9°C, heladas por la madrugada y máximas de apenas 12°C a 17°C, bajo cielo mayormente despejado.

Panorama general

En conjunto, el país atraviesa una jornada sin lluvias significativas en la mayoría de las regiones, aunque con excepciones puntuales en el Chaco cruceño. Predominan los cielos entre poco nubosos y nubosos, con temperaturas cálidas en el oriente, frescas en los valles y frías en el altiplano, donde persisten las heladas matinales.

Mira la programación en Red Uno Play