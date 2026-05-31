Así amaneció la cotización del dólar en Bolivia este domingo 31 de mayo

El dólar en Bolivia presenta distintas cotizaciones este domingo 31 de mayo de 2026, según el mercado paralelo, plataformas digitales y los datos oficiales del sistema financiero. Los reportes muestran diferencias entre los valores de compra y venta, dependiendo de cada fuente.

El portal dolarboliviahoy.com reporta el comportamiento del dólar paralelo basado en operaciones en plataformas en tiempo real. De acuerdo con su actualización de las 07:19 del domingo 31 de mayo, el precio del dólar se sitúa en:

Precio de compra: Bs 9,95

Precio de venta: Bs 9,92

El sitio detalla que estas cifras corresponden a un promedio de transacciones digitales en el mercado paralelo, donde las cotizaciones pueden variar de manera constante.

Por su parte, el portal bolivianblue.net también presenta datos del mercado paralelo y comparaciones con el tipo de cambio referencial del sistema financiero. Según su reporte, el precio del dólar paralelo coincide en niveles cercanos, mientras que destaca la comparación con el Banco Central de Bolivia (BCB):

Compra referencial BCB: Bs 10,13

Venta referencial BCB: Bs 9,92

El portal indica además que la brecha entre el mercado paralelo y el referencial alcanza aproximadamente el 1,8% en la compra, mientras que en la venta se mantiene sin variación significativa.

El Banco Central de Bolivia mantiene como referencia oficial un tipo de cambio de:

Compra: Bs 6,86

Venta: Bs 6,96

Estas cifras corresponden al valor oficial utilizado en operaciones del sistema financiero nacional.

Además, el ente emisor publica diariamente un valor referencial basado en operaciones del mercado interno, que en los últimos días de mayo se ha mantenido en torno a:

Bs 9,92 para la compra

Bs 10,13 para la venta

Diferencias entre mercados

Los datos evidencian tres referencias distintas: el tipo de cambio oficial del BCB, el valor referencial del sistema financiero y las cotizaciones del mercado paralelo, que varían según plataformas digitales y transacciones entre usuarios.

Comparación

Entre el sábado y el domingo se observa una leve disminución en la cotización del dólar paralelo según el portal dolarboliviahoy.com, mientras que bolivianblue.net mantiene referencias estables dentro del rango habitual.

En paralelo, el tipo de cambio oficial del BCB permanece invariable, evidenciando la persistente brecha entre el mercado formal y el mercado paralelo en el país.

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