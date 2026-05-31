Con gran expectativa, se aguarda la instalación del diálogo en San Julián

En el municipio de San Julián, se desarrolla este domingo un diálogo entre el Gobierno y sectores movilizados, tras 18 días de bloqueos que afectan la circulación de transportistas y actividades locales. La reunión estaba programada para las 10:00 de la mañana en Cuatro Cañadas.

Según el reporte, hasta el momento ha llegado el alcalde de Cuatro Cañadas y, hace pocos minutos, diferentes federaciones de la zona de la comunidad Berlín, quienes participan activamente en el bloqueo, ingresaron para escuchar y dar inicio al diálogo.

Situación de los bloqueos

A pesar del inicio del diálogo, los 18 días de bloqueo en San Julián continúan sin cuarto intermedio, y los transportistas reportan que durante la jornada no se permitirá el paso de vehículos.

La policía permanece en la zona para garantizar la seguridad del encuentro y de los participantes, mientras se aguarda la llegada de las autoridades competentes para formalizar la instalación de la mesa de diálogo y buscar soluciones al conflicto.

El diálogo busca establecer acuerdos que permitan la normalización del tránsito y la resolución de los conflictos planteados por los movilizados, aunque la ausencia de representantes nacionales y departamentales limita el alcance inmediato de la mesa de negociación.

Mira la programación en Red Uno Play