Terminal de Minasa opera con normalidad con viajes hacia los Yungas

La terminal interprovincial de Minasa reporta una operación parcial de transporte tras el desbloqueo de la pasada jornada en el sector de Puente Armas, sobre la carretera Los Yungas. Se trataba del último punto de bloqueo en la ruta hacia Caranavi, según información de tránsito.

Muchos camiones de alto tonelaje fueron perjudicados al momento de trasladar alimentos y frutas a la sede de gobierno.

Poca afluencia de pasajeros

A pesar de la normalización del tránsito, la afluencia de pasajeros es reducida y los vehículos enfrentan dificultades para conseguir combustible, lo que impide la operación al 100%.

La reapertura de la ruta permitirá la circulación progresiva de pasajeros y transporte de carga, aunque se mantiene la recomendación de planificar los viajes y prever combustible para evitar inconvenientes durante la jornada.

Mira la programación en Red Uno Play