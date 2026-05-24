¡Atención, viajeros! Suspenden salidas hacia los Yungas por intensa nevada en La Cumbre

La Terminal Terrestre Provisional Minasa informó este domingo la suspensión temporal de las salidas de buses hacia el Nor y Sud Yungas debido a la intensa nevada registrada en el sector de La Cumbre.

La medida fue comunicada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y busca resguardar la seguridad de pasajeros, conductores y operadores de transporte ante las complicadas condiciones de transitabilidad provocadas por el mal clima.

Salidas suspendidas hasta nuevo aviso

Según el comunicado oficial, las salidas permanecerán paralizadas hasta que existan condiciones seguras para la circulación de buses y vehículos particulares en la ruta hacia los Yungas.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de información de la terminal terrestre y revisar constantemente los reportes climáticos y de transitabilidad.

Prioridad: seguridad de los viajeros

La Terminal Minasa explicó que la decisión fue asumida como medida preventiva para evitar accidentes o emergencias durante la temporada de nevadas en la región de La Cumbre.

“La suspensión temporal busca garantizar la integridad y seguridad de todos los viajeros”, señala el reporte oficial.

La nevada también genera preocupación entre transportistas y viajeros debido a la baja visibilidad y el riesgo de deslizamientos o congelamiento en algunos tramos de la carretera.

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