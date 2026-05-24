La temporada de frío sorprende con paisajes nevados en los principales pasos carreteros, mientras la Terminal Minasa suspende temporalmente salidas hacia los Yungas por seguridad.

Las carreteras hacia los Yungas desde La Paz amanecieron cubiertas por un manto de nieve, generando un espectáculo visual en la región montañosa y afectando la transitabilidad. Las imágenes compartidas por los medios muestran un paisaje blanco y congelado, con carreteras parcialmente cubiertas y vegetación cubierta por la nieve.

Cumbre La Paz

Tunari Cochabamba

De forma paralela, la cumbre del Tunari en Cochabamba también registró temperaturas bajo cero y nevadas, dejando un manto blanco que cubre las rutas y alrededores, dificultando el tránsito y el transporte de pasajeros y mercancías en esta zona.

Salidas restringidas

Ante estas condiciones, la Terminal Minasa informó sobre la suspensión temporal de salidas hacia el Nor y Sur de los Yungas, recomendando a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y priorizar la seguridad ante el clima extremo.

Las autoridades recomiendan precaución a conductores y pasajeros, mantener los vehículos equipados para nieve y seguir los reportes meteorológicos para evitar accidentes en estas rutas afectadas por las bajas temperaturas.

La medida se mantendrá hasta que las condiciones climáticas mejoren y las carreteras sean seguras para el tránsito de vehículos y transporte de carga.

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