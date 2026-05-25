Gobierno recibe a representantes de sectores sociales del norte paceño

Este lunes, en el marco de la política de puertas abiertas, autoridades del Gobierno recibieron en el Palacio de Gobierno a representantes de cerca de una veintena de sectores del norte paceño, incluyendo transporte, juntas vecinales, mineros auríferos e interculturales. Los participantes provienen de municipios como Caranavi, Palos Blancos, Guanay, Mapiri, Tipuani, Teoponte, Apolo y San Buenaventura.

El encuentro se da mientras persisten los bloqueos en seis departamentos, siendo La Paz el más afectado, y permite que los sectores presenten sus requerimientos sobre abastecimiento, transporte y seguridad.

Vocero

Al mismo tiempo el vocero presidencial anunció que el diálogo esta avanzando con los sectores que tienen predisposición de entablar una solución, asegurando que alrededor de 100 organizaciones incluidas las del norte paceño mantienen la reunión con el jefe de estado.

Mira la programación en Red Uno Play