Feriado XXL en Bolivia: Estos son los días no laborales en junio

Este mes los bolivianos disfrutarán de feriados nacionales ampliados y trasladados, incluyendo Corpus Christi y el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño.

Según el Decreto Supremo N° 5521, en junio de 2026 Bolivia contará con tres días de feriado nacional distribuidos de la siguiente manera:

Corpus Christi: originalmente jueves 4 de junio, se amplía al viernes 5 de junio, generando un feriado consecutivo de dos días para actividades públicas y privadas.

Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño: corresponde al domingo 21 de junio, pero sin suspensión de actividades; el feriado se traslada al lunes 22 de junio, otorgando un día libre adicional para la población.

El decreto establece el traslado de feriados y días adicionales para que los bolivianos puedan celebrar estas fechas históricas, culturales con sus familias, comunidades y además fomentar el turismo con viajes más prolongados.

Con estas disposiciones, los ciudadanos de Bolivia tendrán la oportunidad de disfrutar de tres días no laborables en junio, favoreciendo el descanso y la celebración de tradiciones nacionales.

Feriados del resto del año

Otros de los feriados nacionales próximos serían en el mes de agosto por la Independencia de Bolivia que tiene una ampliación de días. Jueves 6 de agosto se amplía para el viernes 7 de agosto.

Para el penúltimo mees del año noviembre se mantiene el feriado que cae para el lunes 2 en conmemoración de Todos Santos.

En diciembre también se tiene un feriado largo ya que navidad se celebra el viernes 25 de diciembre.

Para lo que resta del año la población podrá disfrutar de cinco feriados largos para poder planificar distintas actividades.

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