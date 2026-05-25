Así trasladan a Santa Cruz al mototaxista que sobrevivió al accidente donde murieron madre e hija

El mototaxista que sobrevivió al fatal accidente registrado en la zona de Santa Fe, municipio de San Carlos, fue trasladado de emergencia inicialmente al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, posteriormente fue derivado al Hospital Japonés de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra debido a la gravedad de sus heridas.

Se trata de Mariano Hurtado, de 53 años, quien sufrió múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo tras el accidente de tránsito que cobró la vida de una madre y su hija. El herido fue evacuado hasta la capital cruceña, debido a que el municipio de San Carlos no contaría con los equipos necesarios para atender su delicado estado de salud.

Según la información brindada por sus familiares, Hurtado ingresó de manera inmediata a la unidad de terapia intensiva y presenta complicaciones debido a que algunas fracturas en las costillas habrían perforado uno de sus pulmones.

El hijo del mototaxista denunció además que, hasta el momento, no recibieron colaboración para cubrir los gastos médicos ni la compra de medicamentos y recetas requeridas para el tratamiento de su padre.

Ante esta situación, la familia pidió ayuda solidaria a la población para poder solventar los costos médicos mientras Mariano continúa luchando por su vida en el Hospital San Juan de Dios.

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