Defensor del Pueblo llama a “recapacitar” y pide diálogo para frenar la crisis social

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lanzó un llamado firme a las autoridades de Gobierno, organizaciones sociales y sectores movilizados para encauzar el diálogo y buscar una salida a la crisis que afecta al país.

Ante el impacto de los conflictos y bloqueos en distintas regiones, la autoridad instó a todos los actores involucrados a recapacitar y priorizar soluciones concertadas. Callisaya recordó que desde la Defensoría del Pueblo se promovieron espacios concretos de acercamiento, con tiempo y lugar definidos, para facilitar una mesa de diálogo entre las partes.

“Hemos hecho ya llamados incluso con tiempo y lugar para que se pueda llegar a construir este diálogo entre los diferentes actores. Seguimos insistiendo en ese escenario”, sostuvo.

Colapso del departamento de La Paz

La autoridad advirtió que la actual situación económica, política y social está dejando graves secuelas en la población, particularmente por el impacto en el abastecimiento, la actividad laboral y la vida cotidiana.

“El pueblo quiere comer, quiere trabajar, quiere restablecer la normalidad cotidiana una vez más”, enfatizó.

En ese contexto, pidió actuar con racionalidad y humanidad para evitar una mayor profundización del conflicto.

El mensaje del Defensor del Pueblo fue directo tanto para los sectores movilizados como para las autoridades de Gobierno: recapacitar y encauzar el diálogo como única vía para restablecer la normalidad y aliviar la crisis que enfrenta la población boliviana.

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