¿Qué líneas del Teleférico están funcionando este lunes en La Paz y El Alto?

En medio de los bloqueos y dificultades de circulación registrados este lunes 25 de mayo en La Paz, la empresa estatal Mi Teleférico informó que todas sus líneas se encuentran operando con normalidad.

La información fue difundida mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que la empresa pidió a los usuarios planificar sus viajes y mantenerse atentos a los canales oficiales.

“Estimados usuarios, les informamos que todas nuestras líneas se encuentran operando con normalidad hoy, lunes 25/05/26”, señala el reporte.

Mi Teleférico también recomendó utilizar la aplicación Yala para planificar recorridos y acceder a información sobre rutas, horarios y conexiones disponibles.

Además, la empresa pidió seguir su canal oficial de WhatsApp para recibir actualizaciones en tiempo real sobre el funcionamiento de las líneas o posibles cambios en la operación.

La estatal destacó que el transporte por cable se mantiene como una alternativa clave para conectar La Paz y El Alto en una jornada marcada por conflictos sociales y puntos de bloqueo en diferentes sectores.

“Mi Teleférico se ha convertido en el corazón que conecta nuestras ciudades y une a nuestras familias. Cuidarlo, respetarlo y mantenerlo es un compromiso ciudadano que nos beneficia a cada uno de nosotros”, exhortó la empresa.

Con este reporte, los usuarios pueden trasladarse por las líneas del sistema de transporte por cable, aunque se recomienda tomar previsiones, salir con anticipación y verificar constantemente la información oficial antes de iniciar cualquier recorrido.

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