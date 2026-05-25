Productores advierten que no permitirán bloqueos en los Valles cruceños

El presidente del bloque productivo de los Valles cruceños, Luis Alberto Banegas, denunció que personas presuntamente provenientes de Cochabamba estarían llegando hasta la región para instalar bloqueos y frenar el traslado de verduras y hortalizas hacia el departamento vecino.

“No vamos a permitir que se nos bloqueen las rutas. Instamos a las autoridades; nos estamos reuniendo con el comandante de la Policía para pedirle que no permita que se instalen bloqueos en los valles”, manifestó Banegas.

El dirigente productivo aseguró que actualmente existe una sobreproducción de tomate y que la falta de mercados para comercializar la producción está generando pérdidas económicas para los agricultores.

“Significa que los productores de tomate están perdiendo un millón de bolivianos cada día. En Mairana, nuestros productores de pollo están perdiendo 12 bolivianos por cada pollo”, denunció.

Según Banegas, las pérdidas por cada caja de tomate oscilan entre 34 y 40 bolivianos debido a la caída de precios y las dificultades para trasladar la producción por los bloqueos en las carreteras.

De acuerdo con los productores, los valles cruceños arrastran afectaciones económicas desde 2025, producto de los bajos precios de los alimentos y las constantes interrupciones en las rutas.

Mira la programación en Red Uno Play