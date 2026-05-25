Aplicación Telepeaje BO queda fuera de servicio tras ataques a instalaciones de Vías Bolivia

Vías Bolivia informó este lunes, mediante un comunicado oficial emitido desde La Paz, que la aplicación Telepeaje BO se encuentra temporalmente fuera de servicio debido a los ataques registrados contra sus instalaciones el pasado sábado 23 de mayo.

La entidad estatal, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, explicó que la afectación responde a daños ocasionados en medio de los hechos de violencia registrados durante la jornada.

Foto: Comunicado oficial. Vías Bolivia.

Asimismo, la administradora de peaje y pesaje aseguró que personal técnico ya trabaja en la restauración de sus servicios para restablecer el sistema a la brevedad posible.

“Estamos trabajando para restaurar todos nuestros servicios y esperamos poder restablecer todos los sistemas a la brevedad”, añade la nota oficial difundida este 25 de mayo de 2026.

La institución agradeció la comprensión de los usuarios mientras continúan las labores para normalizar el funcionamiento de la plataforma digital.

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