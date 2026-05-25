Persisten los bloqueos en Yapacaní y crece la fila de vehículos varados

Movilizados en Yapacaní mantienen un punto de bloqueo instalado en el kilómetro 50, interrumpiendo el paso en la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba. La medida de presión tiene como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La protesta ya genera una importante afectación al transporte en la zona. En el lugar se observa una extensa fila de vehículos, camiones de alto tonelaje y cisternas cargadas con combustible que permanecen varadas a la espera de que se levante el bloqueo o se dé una pausa en la medida.

Entre los vehículos detenidos también existen camiones con carga de maíz y soya que se dirigen a distintos puntos del país. Los transportistas afectados aseguran que desde el inicio de la protesta no se habilitó ningún cuarto intermedio y solicitan al menos algunas horas de paso para continuar su recorrido.

La medida también perjudica a pasajeros que deben realizar transbordos para llegar a sus destinos, debido a que algunas unidades solo pueden trasladarlos hasta el punto de bloqueo.

Pese a esta situación, en el área urbana de Yapacaní las actividades se desarrollan con normalidad y la circulación vehicular desde Santa Cruz hasta este municipio permanece expedita.

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