Bloqueo en San Julián cumple 10 días y descartan un cuarto intermedio

El bloqueo instalado en el municipio de San Julián, en Santa Cruz, cumplió este sábado diez días de movilización. Los manifestantes ratificaron que mantendrán la medida de presión sin cuarto intermedio y aseguraron que su principal demanda es la renuncia del presidente.

Durante la jornada, los movilizados reiteraron su descontento con la gestión de Rodrigo Paz y cuestionaron decisiones económicas adoptadas por el Ejecutivo.

“Solo queremos la renuncia del presidente, ya no creemos en sus palabras”, manifestó uno de los participantes de la protesta.

En el sector ya se registran largas filas de vehículos varados debido al cierre de la carretera, situación que afecta el tránsito y genera preocupación entre transportistas y viajeros.

“Nosotros hemos votado por él para que trabaje por Bolivia y no para unos cuantos. Ya no creemos en sus palabras, solamente queremos que renuncie”, indicó otra persona.

Los movilizados también advirtieron que mantendrán las medidas de presión pese a cualquier intento de intervención, mientras la tensión continúa en este punto considerado estratégico para la circulación regional.

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