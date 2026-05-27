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Velasco reafirma su apertura al diálogo y busca acuerdos con sectores de San Julián para levantar el bloqueo

Según, la autoridad departamental cruceña durante una reunión con los movilizados se acordó que las propuestas planteadas serán socializadas con las bases sociales y que entre jueves y viernes una comisión de la Gobernación se trasladará a San Julián para formalizar los planteamientos y buscar consensos.

Charles Muñoz Flores

27/05/2026 12:15

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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco. FOTO: RED UNO/FB JP Velasco. Composición CHARMUF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, reafirmó la apertura al diálogo de la administración departamental tras sostener una reunión con representantes de sectores de San Julián y autoridades nacionales, con el objetivo de atender demandas sociales y avanzar en acuerdos que permitan levantar los bloqueos.

“La Gobernación de los cruceños está y estará siempre abierta al diálogo. Vamos a priorizar a los sectores productivos más vulnerables para atender sus causas y requerimientos, porque estamos aquí para trabajar por todos”, escribió la autoridad departamental en sus redes sociales.

Velasco también agradeció la presencia de los ministros Justiniano y Zamora en la Casa de Gobierno, así como la rápida respuesta de los sectores de San Julián que acudieron a la convocatoria. Asimismo, destacó la predisposición al diálogo mostrada por representantes del municipio.

Según la publicación, durante el encuentro se acordó que las propuestas planteadas serán socializadas con las bases sociales y que entre el jueves y el viernes una comisión de la Gobernación se trasladará a San Julián para formalizar los planteamientos y buscar consensos.

“Quedamos en que las propuestas serán socializadas con las bases y que el jueves o viernes nos recibirán en San Julián para inscribir sus planteamientos, sellar acuerdos, levantar los bloqueos y ponernos a trabajar por la gente. A eso vinimos y para eso estamos”, señala el mensaje difundido por la autoridad.

El gobernador cerró su pronunciamiento agradeciendo nuevamente la presencia de los sectores movilizados y reiterando que la Gobernación continuará impulsando espacios de concertación para atender las demandas ciudadanas y garantizar estabilidad en el departamento.

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