Tras el incidente registrado la tarde de este martes en la estación San José–Obelisco de la Línea Morada, Mi Teleférico emitió un comunicado oficial en el que explicó lo ocurrido entre dos cabinas del sistema.

Según la empresa estatal, el hecho se registró aproximadamente a las 18:25 y fue atribuido a la gran afluencia de usuarios en la estación, lo que derivó en un evento entre dos cabinas que obligó a paralizar momentáneamente la operación como parte de los protocolos de seguridad.

Foto: Comunicado oficial ante choque de cabinas. Mi Teleférico.

Mi Teleférico precisó que la contingencia fue atendida en nueve minutos, tras lo cual el sistema retomó su funcionamiento normal a las 18:34.

La estatal enfatizó que el incidente no ocasionó daños físicos a los usuarios que se encontraban en el andén ni afectaciones materiales en las cabinas o en la infraestructura del sistema.

Operaciones con normalidad

Asimismo, aseguró que la Línea Morada continúa operando con total normalidad y bajo las condiciones de seguridad habituales.

El pronunciamiento surge luego de que circularan reportes sobre un supuesto choque entre cabinas, situación que la empresa enmarcó como un evento controlado y resuelto bajo sus protocolos técnicos.

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