TEMAS DE HOY:
pastor muerto accidente de tránsito ASALTO

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Mi Teleférico suspenderá operaciones de las líneas Amarilla y Azul por mantenimiento

El servicio será interrumpido el 3 y 4 de abril y se recomienda a los usuarios tomar rutas alternativas.

Juan Marcelo Gonzáles

31/03/2026 19:11

Foto: Cabinas de Mi Teleférico
La Paz

Escuchar esta nota

La empresa estatal Mi Teleférico anunció que las Líneas Amarilla y Azul ingresarán a un mantenimiento programado los días viernes 3 y sábado 4 de abril, por lo que interrumpirán temporalmente sus operaciones.

Ambas líneas retomarán el servicio con normalidad el domingo 5 de abril, en su horario habitual.

Prioridad en la seguridad

El gerente ejecutivo de la empresa, Christian Eduardo Rojas, señaló que estas tareas forman parte de la política permanente de seguridad.

“Nuestro deber más alto es la seguridad en el transporte de vidas”, afirmó.

Líneas clave para La Paz y El Alto

Las líneas Amarilla y Azul son fundamentales para la conexión entre La Paz y El Alto, movilizando diariamente aproximadamente:

  • 30 mil usuarios en la Línea Amarilla
  • 20 mil usuarios en la Línea Azul

Recomendaciones a la población

Durante los días de suspensión, se recomienda a los usuarios tomar previsiones y utilizar rutas alternativas como:

  • Línea Morada
  • Línea Roja

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Bolivia vs irak

00:00

Bolivia vs irak

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Bolivia vs irak

00:00

Bolivia vs irak

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD