Mi Teleférico suspenderá operaciones de las líneas Amarilla y Azul por mantenimiento

El servicio será interrumpido el 3 y 4 de abril y se recomienda a los usuarios tomar rutas alternativas.
31/03/2026 19:11
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La empresa estatal Mi Teleférico anunció que las Líneas Amarilla y Azul ingresarán a un mantenimiento programado los días viernes 3 y sábado 4 de abril, por lo que interrumpirán temporalmente sus operaciones.
Ambas líneas retomarán el servicio con normalidad el domingo 5 de abril, en su horario habitual.
Prioridad en la seguridad
El gerente ejecutivo de la empresa, Christian Eduardo Rojas, señaló que estas tareas forman parte de la política permanente de seguridad.
“Nuestro deber más alto es la seguridad en el transporte de vidas”, afirmó.
Líneas clave para La Paz y El Alto
Las líneas Amarilla y Azul son fundamentales para la conexión entre La Paz y El Alto, movilizando diariamente aproximadamente:
Recomendaciones a la población
Durante los días de suspensión, se recomienda a los usuarios tomar previsiones y utilizar rutas alternativas como:
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