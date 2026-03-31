Mi Teleférico suspenderá operaciones de las líneas Amarilla y Azul por mantenimiento

La empresa estatal Mi Teleférico anunció que las Líneas Amarilla y Azul ingresarán a un mantenimiento programado los días viernes 3 y sábado 4 de abril, por lo que interrumpirán temporalmente sus operaciones.

Ambas líneas retomarán el servicio con normalidad el domingo 5 de abril, en su horario habitual.

Prioridad en la seguridad

El gerente ejecutivo de la empresa, Christian Eduardo Rojas, señaló que estas tareas forman parte de la política permanente de seguridad.

“Nuestro deber más alto es la seguridad en el transporte de vidas”, afirmó.

Líneas clave para La Paz y El Alto

Las líneas Amarilla y Azul son fundamentales para la conexión entre La Paz y El Alto, movilizando diariamente aproximadamente:

30 mil usuarios en la Línea Amarilla

20 mil usuarios en la Línea Azul

Recomendaciones a la población

Durante los días de suspensión, se recomienda a los usuarios tomar previsiones y utilizar rutas alternativas como:

Línea Morada

Línea Roja

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