Mi Teleférico mantendrá horario ampliado ante paro indefinido

La empresa estatal Mi Teleférico informó que este jueves 26 de marzo continuará con el horario ampliado de 06:00 a 22:30, como una medida excepcional ante el paro indefinido del transporte que afecta a la ciudad de La Paz.

La decisión responde a la alta demanda registrada en la jornada anterior, cuando miles de usuarios recurrieron al sistema por cable como principal alternativa de movilidad.

Refuerzan operaciones

Para atender el incremento de pasajeros, la empresa dispuso el fortalecimiento de sus operaciones, incluyendo:

Mayor número de cabinas en funcionamiento

Incremento de la velocidad del sistema

Refuerzo de personal en estaciones estratégicas

Estas acciones buscan reducir los tiempos de espera y garantizar un servicio eficiente.

Prioridad en la ciudadanía

El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas, señaló que la ampliación del horario tiene como objetivo facilitar el traslado de la población en medio de la coyuntura.

“Estamos extendiendo de manera excepcional nuestro horario de operaciones para responder a la demanda de la ciudadanía”, afirmó.

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