¿Sin efectivo ni tarjeta? Ahora podrás pagar por QR en Mi Teleférico

La empresa estatal Mi Teleférico anunció que a partir del 1 de abril habilitará el pago mediante código QR en todas sus boleterías, como parte de un proceso de modernización tecnológica impulsado por el Gobierno.

“La implementación del QR estará disponible en nuestras boleterías a partir del 1 de abril. Nuestros usuarios podrán pagar con QR”, afirmó el gerente de la empresa, Christian Eduardo, quien destacó que esta opción responde a una necesidad frecuente de los pasajeros.

El proyecto fue promovido por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en el marco de una política de modernización del transporte público instruida por el presidente Rodrigo Paz.

“Era una experiencia terrible para el usuario llegar sin dinero a una estación y no tener una alternativa de pago, ya sea con tarjeta o con el celular”, explicó el gerente, al justificar la incorporación de esta tecnología.

Desde la empresa aclararon que el pago con QR será una alternativa adicional y no reemplazará los métodos actuales, ni está diseñado para reducir filas en las estaciones.

En ese sentido, también se destacó el uso de la aplicación Yala, que permite una experiencia más ágil.

“La app brinda ingreso directo a molinetes y permite realizar recargas online de manera sencilla”, precisó Eduardo.

La implementación forma parte de las acciones orientadas a mejorar la experiencia del usuario y optimizar la eficiencia del sistema de transporte por cable en el país.

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