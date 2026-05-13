Inauguran nueva oficina para trámites en Estación del Faro Murillo, ¿qué servicios están disponibles?

El Ministerio de Obras Públicas informó que la población ya puede realizar trámites y consultas de distintas entidades estatales en las oficinas ubicadas en la Estación Faro Murillo de la Línea Morada de Mi Teleférico, en El Alto.
13/05/2026 13:13
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El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, anunció la habilitación de oficinas de atención ciudadana en la Estación Faro Murillo de la Línea Morada de Mi Teleférico, en la ciudad de El Alto.
En este espacio, la población podrá realizar trámites, consultas y gestiones vinculadas a diferentes instituciones y empresas públicas dependientes del área de Obras Públicas y servicios relacionados.
Entre las entidades disponibles se encuentran:
Correos de Bolivia
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)
Boliviana de Aviación (BoA)
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
Entel
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)
Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda)
Empresa Boliviana de Construcción (EBC)
Agencia Boliviana Espacial (ABE)
Naabol
Vías Bolivia
La iniciativa busca acercar los servicios estatales a la población alteña y facilitar la realización de trámites en un solo punto de atención.
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