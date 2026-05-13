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Inauguran nueva oficina para trámites en Estación del Faro Murillo, ¿qué servicios están disponibles?

El Ministerio de Obras Públicas informó que la población ya puede realizar trámites y consultas de distintas entidades estatales en las oficinas ubicadas en la Estación Faro Murillo de la Línea Morada de Mi Teleférico, en El Alto.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/05/2026 13:13

Foto: Ministro Mauricio Zamora durante inspección a nueva oficina de la Estación Morada del Faro Murillo en El Alto. Ministerio de Obras Públicas.
La Paz

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El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, anunció la habilitación de oficinas de atención ciudadana en la Estación Faro Murillo de la Línea Morada de Mi Teleférico, en la ciudad de El Alto.

En este espacio, la población podrá realizar trámites, consultas y gestiones vinculadas a diferentes instituciones y empresas públicas dependientes del área de Obras Públicas y servicios relacionados.

Foto: Comunicado oficial sobre las entidades que se encuentran en los nuevos ambientes de la Estación del Faro Murillo. Ministerio de Obras Públicas.

Entre las entidades disponibles se encuentran:

  • Correos de Bolivia

  • Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)

  • Boliviana de Aviación (BoA)

  • Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

  • Entel

  • Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

  • Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda)

  • Empresa Boliviana de Construcción (EBC)

  • Agencia Boliviana Espacial (ABE)

  • Naabol

  • Vías Bolivia

La iniciativa busca acercar los servicios estatales a la población alteña y facilitar la realización de trámites en un solo punto de atención.

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