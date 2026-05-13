Inauguran nueva oficina para trámites en Estación del Faro Murillo, ¿qué servicios están disponibles?

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, anunció la habilitación de oficinas de atención ciudadana en la Estación Faro Murillo de la Línea Morada de Mi Teleférico, en la ciudad de El Alto.

En este espacio, la población podrá realizar trámites, consultas y gestiones vinculadas a diferentes instituciones y empresas públicas dependientes del área de Obras Públicas y servicios relacionados.

Foto: Comunicado oficial sobre las entidades que se encuentran en los nuevos ambientes de la Estación del Faro Murillo. Ministerio de Obras Públicas.

Entre las entidades disponibles se encuentran:

Correos de Bolivia

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)

Boliviana de Aviación (BoA)

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

Entel

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda)

Empresa Boliviana de Construcción (EBC)

Agencia Boliviana Espacial (ABE)

Naabol

Vías Bolivia

La iniciativa busca acercar los servicios estatales a la población alteña y facilitar la realización de trámites en un solo punto de atención.

Mira la programación en Red Uno Play