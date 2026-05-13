¿A cuánto están el oro, estaño, zinc y cobre? Conozca las cotizaciones en Bolivia

El Ministerio de Minería y Metalurgia difundió la actualización oficial de la cotización quincenal de minerales correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026, en cumplimiento de la normativa vigente.

De acuerdo con el reporte oficial denominado “DatoMinero”, el estaño registra una cotización de $us 22,66, mientras que el zinc alcanza $us 1,55 y el cobre $us 5,95.

En el caso de los minerales estratégicos, el antimonio se cotiza en $us 27.000 y el wolfram en $us 116.355.

Asimismo, el bismuto registra un valor de $us 13,30.

Foto: Cotización de minerales actualizada al 13 de mayo. Ministerio de Minería.

Entre los metales preciosos, el oro alcanza una cotización de $us 4.710,55, mientras que la plata se ubica en 76,38 dólares.

El informe también establece que el plomo tiene un valor de $us 0,88.

Los datos fueron publicados por el Ministerio de Minería y Metalurgia con base en información de la London Metal Exchange y forman parte de la actualización oficial quincenal de precios de minerales estratégicos para el país.

Desde la cartera de Estado invitaron a la población y al sector minero a conocer más información sobre la cotización y comportamiento de los minerales a través de su portal institucional.

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