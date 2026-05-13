¡Confirmado! Este departamento será el primero del país en aplicar el horario de invierno

El departamento de Oruro se convertirá en el primero del país en aplicar el horario de invierno en las unidades educativas, medida que entrará en vigencia desde el lunes 18 de mayo debido al incremento de casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) y neumonías.

La determinación fue asumida por la Dirección Departamental de Educación, tras una reunión sostenida con el Servicio Departamental de Salud (Sedes), institución que recomendó implementar una tolerancia de 30 minutos en el ingreso y salida de los estudiantes como medida preventiva ante las bajas temperaturas.

El director departamental de Educación de Oruro, Germán Cardozo Olguín, informó que la medida busca precautelar la salud de los estudiantes frente al descenso de temperaturas y el aumento de enfermedades respiratorias.

“Con la finalidad de precautelar la salud integral de nuestros estudiantes, estamos recomendando a los directores distritales y directores de unidades educativas que, a partir del lunes 18 de mayo, implementen el horario de invierno en todas las unidades educativas del departamento”, señaló la autoridad.

La disposición establece un retraso de 30 minutos en el horario habitual de ingreso y un adelanto de 30 minutos en la salida de los estudiantes, principalmente en el turno de la mañana, cuando las temperaturas son más bajas.

Asimismo, Cardozo indicó que no se exigirá el uso obligatorio del uniforme escolar durante la temporada de frío y recomendó que los estudiantes asistan con ropa abrigada.

La autoridad también pidió que los escolares con síntomas de infecciones respiratorias utilicen barbijo y permanezcan en sus hogares para evitar contagios masivos. Además, instruyó a los directores de las unidades educativas implementar filtros de control sanitario en el ingreso a los establecimientos.

La medida alcanza a todas las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio del departamento de Oruro, mientras las autoridades anunciaron que se realizará una evaluación constante del comportamiento climatológico y epidemiológico para determinar futuras acciones.

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