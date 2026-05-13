Mariza Paola Balbuena Medina, de 26 años, fue identificada como la mujer hallada enterrada y desmembrada en inmediaciones de la vivienda que compartía con su pareja en la comunidad Jhugua Rivas La Asunción, distrito de Loreto, departamento de Concepción. El caso es investigado como un presunto feminicidio por el Ministerio Público.

Por el hecho fue aprehendido Juan Antonio González Ferreira, de 28 años, pareja de la víctima y principal sospechoso del crimen. El hombre había acudido inicialmente a la Subcomisaría 16ª de Hugua Guasu para denunciar la desaparición de la joven junto al padre de esta. Sin embargo, durante la verificación de sus antecedentes, la Policía constató que contaba con una orden de captura pendiente desde el año 2018 por un caso de violencia familiar.

Según el informe policial, los investigadores detectaron contradicciones en el relato del sospechoso, además de una actitud nerviosa, lo que motivó la intervención de agentes del Departamento de Investigaciones y Criminalística.

Posteriormente, durante el allanamiento de la vivienda, los efectivos encontraron manchas presumiblemente de sangre en la cocina y en arbustos cercanos, algunas cubiertas con arena. También hallaron un teléfono celular y otras evidencias dentro de una letrina.

El cuerpo de la joven fue encontrado enterrado durante un rastrillaje realizado por efectivos policiales y representantes del Ministerio Público en las inmediaciones de la vivienda.

La investigación quedó a cargo del fiscal Arnaldo Antonio Argüello, quien lleva adelante las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Con información de los medios paraguayos La Nación y ABC.

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