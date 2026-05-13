Macabro hallazgo: encuentran enterrada a mujer desaparecida a 70 metros de su vivienda

Agentes policiales hallaron enterrado el cuerpo sin vida de Mariza Paola Balbuena Medina, de 26 años, quien estaba desaparecida desde el pasado lunes en la comunidad de Jhugua Rivas La Asunción, distrito de Loreto, Departamento de Concepción, Paraguay. El caso es investigado como un presunto feminicidio y la pareja de la víctima quedó detenida.

El hallazgo se produjo en la mañana de ayer, martes, luego de que investigadores realizaran un rastrillaje en una zona boscosa cercana a la vivienda donde residía la mujer junto a su pareja, Juan Antonio González Ferreira, de 28 años.

La pareja de la mujer, Juan Antonio González Ferreira, fue aprehendido como principal sospechoso. Foto: Gentileza

Según el informe policial, durante las primeras averiguaciones los intervinientes encontraron manchas rojizas entre arbustos próximos a la casa, además de un teléfono celular dentro de una letrina común, aparato que presumiblemente pertenecería a la víctima. En el interior de la vivienda también fueron halladas manchas rojizas mezcladas con arena en la cocina.

La desaparición de Mariza Paola fue denunciada por su padre, Leonardo Balbuena, de 83 años, y también por su pareja. De acuerdo con los datos recabados, la mujer salió de la vivienda el lunes alrededor de las 12:30 y no volvió, dejando a sus dos hijos en la casa.

Mariza Paola Balbuena Medina, de 26 años. Foto gentileza.

Durante la recepción de la denuncia en la Subcomisaría de Jhugua Guazú, los agentes verificaron los antecedentes de González Ferreira y constataron que contaba con una orden de detención pendiente por una causa de violencia familiar, por lo que quedó detenido por disposición fiscal.

Posteriormente, personal del Departamento de Investigaciones y agentes de Criminalística regresaron al lugar para profundizar las pesquisas. Siguiendo rastros de manchas rojas entre los arbustos, llegaron hasta un sector de tierra removida cubierta con troncos, situación que despertó sospechas.

Tras excavar aproximadamente 50 centímetros, los intervinientes encontraron un cuerpo enterrado, observándose inicialmente los pies con calcetines. Minutos después confirmaron que se trataba de Mariza Paola Balbuena Medina.

El fiscal de turno, Arnaldo Argüello, acudió al sitio acompañado por personal de Criminalística y el médico forense Roberto Barrios. Durante la inspección preliminar del cadáver, el forense constató una herida cortante en la región occipital y fractura del maxilar inferior.

Ante las lesiones observadas, el Ministerio Público dispuso el traslado del cuerpo hasta Asunción para la realización de una autopsia que permita determinar con precisión la causa y el mecanismo de muerte.

El cuerpo fue encontrado a unos 70 metros de la vivienda donde residía la víctima junto a su pareja, quien permanece detenida mientras continúan las investigaciones del caso.

Con información de Útima Hora.

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