Imágenes sensibles: camioneta fuera de control atropella y arrastra a dos jóvenes en Perú

Una escena de terror quedó registrada por cámaras de seguridad en la localidad de Yanahuanca, donde una camioneta fuera de control atropelló brutalmente a dos peatones en una de las calles más transitadas de la zona.

El hecho ocurrió sobre el Jr. 28 de Julio y dejó gravemente heridos a Pierina Shullca Roque y Adiel Marcelo Laureano, dos jóvenes universitarios que actualmente permanecen internados en terapia intensiva.

Las víctimas fueron arrastradas varios metros

Según imágenes difundidas en redes sociales y testimonios de vecinos, la camioneta roja con placa W6P-787, perteneciente a la empresa Grupo Pawa SAC, circulaba presuntamente a excesiva velocidad cuando impactó violentamente contra ambas víctimas.

El choque fue tan fuerte que los jóvenes terminaron siendo arrastrados varios metros sobre la vía, quedando gravemente heridos y ensangrentados.

Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos y generó escenas de desesperación entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Uno de los aspectos que más indignación generó fue la actitud del conductor tras el atropello.

De acuerdo con los reportes, lejos de detenerse para auxiliar a las víctimas, el chofer continuó avanzando a toda velocidad, abandonando a los jóvenes en plena calle.

Horas después, la Policía logró detener al conductor, identificado con las iniciales Z.L.B.R. (59), quien deberá comparecer ante la justicia mientras continúan las investigaciones.

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales y fuertes cuestionamientos de familiares y ciudadanos, quienes exigen sanciones ejemplares y mayor control sobre el exceso de velocidad.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecen en estado delicado.

La población de Pasco exige que el caso no quede impune y que las autoridades determinen responsabilidades por este grave accidente que conmocionó a toda la región.

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