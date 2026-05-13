Momentos de terror vivieron pasajeros de un bus interdepartamental afiliado a la empresa Concorde luego de que hombres armados interceptaran el vehículo y le prendieran fuego en plena carretera.

El hecho ocurrió en el sector del Páramo del Almorzadero, en el departamento de Santander, mientras el motorizado cubría la ruta entre Bogotá y Cúcuta.

Obligaron a los pasajeros a bajar

Según reportes de las autoridades locales, varios sujetos fuertemente armados obligaron al conductor a detener el bus.

Posteriormente, exigieron a todos los pasajeros descender del vehículo antes de rociarlo con gasolina y prenderle fuego.

Aunque no se reportaron víctimas fatales ni heridos, la escena provocó pánico entre los viajeros, quienes tuvieron que abandonar rápidamente la unidad.

Las llamas no solo consumieron completamente el bus, sino que también alcanzaron frailejones y parte del ecosistema del páramo, considerado uno de los más sensibles y valiosos de Colombia.

El daño ambiental generó preocupación entre autoridades y habitantes de la región.

Sospechan del ELN

Testigos aseguraron que los atacantes no se identificaron durante el hecho, aunque las investigaciones apuntan a una posible participación del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional.

Las autoridades indicaron que este sería el tercer caso similar registrado en menos de un mes en el corredor vial que conecta Santander con Norte de Santander.

La situación incrementó el temor entre transportistas y pasajeros, quienes denuncian que viajar por carretera en varias regiones del país se ha vuelto cada vez más peligroso.

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