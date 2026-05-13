La familia de Salvador, un hombre de 85 años que murió tras un trágico accidente en la estación de Renfe de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, denunció públicamente el estancamiento judicial del caso, casi dos años después de lo ocurrido.

La tragedia, registrada en julio de 2022, volvió a generar conmoción tras difundirse unas impactantes imágenes en las que se observa cómo el anciano queda atrapado entre las puertas de un tren de Cercanías y es arrastrado varios metros mientras la formación continúa avanzando.

A causa del brutal impacto, Salvador sufrió graves contusiones y perdió varios dedos de una mano. Aunque logró sobrevivir inicialmente, falleció cuatro meses después debido a las secuelas provocadas por el accidente.

Ignacio Montoro, abogado de la familia y socio de SUMMONS Abogados, aseguró recientemente que la muerte del adulto mayor fue una “consecuencia directa” del siniestro. Para respaldar esa postura, la defensa presentó informes periciales médicos que establecen una relación de causalidad “cierta y total” entre las lesiones y el fallecimiento.

Por su parte, Renfe sostuvo que la actitud del anciano fue “temeraria”, argumentando que intentó subir al vagón cuando las puertas ya estaban cerrándose.

Sin embargo, la familia rechaza esa versión y apunta directamente a fallas técnicas y humanas. Según explicó Montoro, documentos de la propia operadora demostrarían que los sistemas de seguridad no detectaron que Salvador había quedado atrapado entre las puertas mecánicas.

Además, el abogado denunció un presunto “fallo humano” y aseguró que el maquinista realizó el cierre de operaciones antes de tiempo, sin advertir la emergencia.

Con la difusión de los videos, la familia busca visibilizar lo que considera una grave negligencia y reactivar el reclamo de justicia. Mientras tanto, la batalla judicial continúa abierta para determinar las responsabilidades definitivas de una tragedia que sigue conmocionando a España.

Con información de El Mundo.

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