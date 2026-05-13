Miembros del Departamento de Agricultura de EEUU visitan Bolivia para impulsar cooperación

Una delegación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) visita Bolivia para "impulsar" la cooperación en esa área, informó este martes la Embajada estadounidense en La Paz.

En un comunicado de prensa, la embajada norteamericana indicó que los representantes del USDA estarán esta semana en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz "para impulsar la cooperación en asistencia técnica agrícola y seguridad alimentaria en Bolivia".

Según la misma fuente, la semana pasada, el USDA publicó que Bolivia "es uno de los siete 'Países Prioritarios' en la próxima ronda de su Programa Internacional McGovern-Dole de Alimentación para la Educación y Nutrición Infantil".

La embajada explicó que, a través de una "convocatoria competitiva de oportunidades de financiamiento (Notice of Funding Opportunity)", el USDA invita a organizaciones "elegibles" a presentar propuestas para proyectos de cinco años que contribuirían a proporcionar alimentos nutritivos en las escuelas de Bolivia.

Para esto, se dispone de "más de 10 millones de dólares en financiamiento del Gobierno de Estados Unidos" y el trabajo se coordinará "con los propios esfuerzos" del Ejecutivo boliviano "en materia de alimentación escolar".

La fecha límite para presentar las propuestas es el próximo 22 de junio, indica el comunicado.

La representación estadounidense mencionó que Bolivia "también es uno de los siete 'Países Prioritarios' del Programa Food for Progress del USDA".

"En coordinación con el Gobierno boliviano, el USDA prevé invitar a la presentación de propuestas para proyectos de cinco años destinados a mejorar la productividad agrícola y ampliar el comercio agrícola", agregó.

Desde que Rodrigo Paz asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre pasado, su Gobierno inició un proceso para restablecer las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde 2008.

En ese año, el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) expulsó de Bolivia al embajador estadounidense Philip Goldberg y posteriormente también a las agencias de cooperación y antidrogas de EE.UU., acusándolos de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.

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