Gremiales a COB: "Cualquier diferencia se resuelve con diálogo y no en las calles"

Representantes gremiales plantearon un llamado directo a la Central Obrera Boliviana (COB) para que priorice el diálogo con el Gobierno y contribuya a la desescalada de los conflictos que derivaron en bloqueos y protestas en distintas regiones del país.

El ejecutivo gremial nacional, César Gonzales, señaló que la abrogación de la ley 1720 elimina la principal demanda que originó las movilizaciones, por lo que consideraron que corresponde levantar las medidas de presión y retomar la vía de negociación.

Asimismo, advirtió que la continuidad de los bloqueos está generando pérdidas económicas, afectación al comercio y encarecimiento de productos básicos, impactando principalmente a la población que vive del trabajo diario.

Los gremiales también cuestionaron el rol de algunos dirigentes, a quienes acusaron de promover la confrontación, y remarcaron que cualquier diferencia debe resolverse mediante mecanismos de diálogo y no en las calles.

"Tenemos que volver a producir y sacar productos al exterior; basta de cerrar mercados, de botar turistas que hacen ingresar dólares al país", sostuvo Gonzales.

Insistieron en que el país necesita retomar la normalidad productiva y social, y llamaron a la COB a asumir una postura de concertación para evitar una mayor crisis.

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