"Nos estamos perjudicando entre bolivianos": Agropecuarios de Cochabamba reportan pérdidas de Bs 10 millones por día

Los productores agropecuarios de Cochabamba expresaron este miércoles su preocupación por las pérdidas económicas y los efectos que generan los bloqueos en el país, por lo que pidieron a los sectores movilizados acudir al diálogo para evitar mayores perjuicios a la población y al aparato productivo.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), William Condori, afirmó que el sector atraviesa una situación crítica debido a las restricciones en el transporte y comercialización de productos.

“Como CAC estamos perjudicados de gran magnitud. Lamentablemente, los precios están cayendo para los avicultores por la falta de caminos expeditos; no está llegando pollo a La Paz, Potosí ni Oruro, y allá el costo de la carne de pollo está subiendo”, señaló.

Condori advirtió además que, si persisten los conflictos y bloqueos, en las próximas semanas podría registrarse escasez de carne de pollo debido a dificultades en el traslado de insumos y animales desde Santa Cruz.

“Lamentablemente se prevé que en 45 días haya escasez de pollo por falta de pollitos bebé que llegan de Santa Cruz”, alertó.

El representante del sector productivo aseguró que las pérdidas económicas son millonarias y afectan a diferentes rubros agropecuarios del departamento.

Pérdidas millonarias

“El sector productivo siempre ha sido perjudicado y ha pagado los platos rotos en los bloqueos por falta de diálogo. Nosotros, como productores, perdemos 10 millones de bolivianos por día, no solo los avicultores, también el sector floricultor”, sostuvo.

Ante este panorama, la Cámara Agropecuaria anunció que convocará este fin de semana a un ampliado departamental de emergencia para analizar la situación y definir medidas.

Condori también pidió al Gobierno y a los sectores movilizados priorizar el diálogo para evitar mayores daños económicos.

Asimismo, señaló que la crisis y los bloqueos están afectando la reactivación económica y repercuten directamente en el bolsillo de la población.

“La inflación sigue subiendo y ahora los platos rotos los pagan las amas de casa, y nos culpan a los productores, pero esto no es así, son los bloqueos los que ocasionan esto”, afirmó.

Gobierno llama al diálogo

La declaración surge en medio del incremento de la tensión social en el país, mientras continúan movilizaciones y bloqueos impulsados por distintos sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB).

En ese contexto, el presidente Rodrigo Paz Pereira reiteró su convocatoria al diálogo y pidió dejar las medidas de presión para evitar mayores perjuicios al comercio, al abastecimiento y al tránsito en varias regiones del país.

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