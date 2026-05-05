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Mi Teleférico amplía su horario debido a bloqueos en La Paz y El Alto

La empresa busca facilitar la movilidad de los usuarios durante el paro y los bloqueos programados para este 5 de mayo.

Juan Marcelo Gonzáles

04/05/2026 20:07

Foto: Cabinas de Mi Teleférico
La Paz

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Ante los anuncios de bloqueos en La Paz y El Alto, la empresa estatal Mi Teleférico ha decidido ampliar su horario de funcionamiento este martes 5 de mayo para facilitar la movilidad de los usuarios durante la jornada. El servicio se extenderá desde las 06:00 hasta las 22:30, cubriendo todas sus líneas operativas.

La medida tiene como objetivo brindar una alternativa de transporte seguro y eficiente para los ciudadanos que necesiten desplazarse en medio de las restricciones de movilidad debido a las protestas y bloqueos convocados por el sector del transporte y otros sectores en la ciudad.

Mi Teleférico destacó que la ampliación de horarios permitirá a los usuarios contar con un medio de transporte rápido y sin interrupciones, especialmente en un día donde se anticipa un impacto significativo en la circulación vehicular debido a las movilizaciones.

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