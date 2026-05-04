"No vengo a ser un alcalde más": Posesionan a Manuel Saavedra como nuevo alcalde de Santa Cruz

El acto de posesión del nuevo alcalde de Santa Cruz de la Sierra se consolidó como un evento de unidad política y respaldo popular sin precedentes. La ceremonia, que inició con las notas del himno cruceño, contó con la presencia del nuevo Gobernador, entre otras autoridades locales y nacionales, subrayando la importancia estratégica de la capital oriental.

Manuel Saavedra inició su mandato como alcalde de Santa Cruz de la Sierra con un discurso que apeló a la valentía y firmeza del pueblo cruceño. La nueva autoridad aseguró que su plan de trabajo no nace de la improvisación, sino de años recorriendo los barrios y escuchando las angustias, sueños y esperanzas de los vecinos.

El burgomaestre fue enfático al señalar que su llegada a la Alcaldía no representa simplemente el inicio de una gestión, sino de una forma distinta de hacer gestión pública. Saavedra advirtió que no se dedicará a administrar "más de lo mismo", ya que la ciudadanía demanda resultados concretos por encima de la retórica política.

Durante su alocución, el alcalde hizo un llamado a la unidad nacional y departamental para sacar adelante a la capital oriental de manera conjunta. En este sentido, expresó su total disposición para coordinar labores con el Gobernador y el Ejecutivo Nacional, enfatizando que su obligación es priorizar el bienestar del ciudadano sobre cualquier diferencia ideológica.

Una convocatoria a la reconstrucción

Saavedra cerró su intervención con un mensaje de humildad y una invitación abierta a todos los sectores, incluso a quienes no votaron por su propuesta. Al grito de "¡Viva Santa Cruz!", el nuevo alcalde prometió darlo todo por la urbe y aseguró que hoy comienza la reconstrucción de una ciudad que tiene todo para estar mejor.

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