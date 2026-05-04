Gobierno insiste en diálogo nacional y cuestiona medidas de la COB

El Gobierno nacional volvió a convocar a un gran diálogo nacional con la participación de sectores sociales, productivos y actores políticos, en medio del conflicto generado por el paro indefinido de la Central Obrera Boliviana (COB).

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Ejecutivo mantiene la apertura para construir soluciones conjuntas, pero cuestionó las medidas de presión impulsadas por la COB, al considerar que responden a intereses políticos. “Cuando se han atendido demandas y aún así persisten paros o bloqueos, definitivamente hay una intencionalidad política”, sostuvo.

Gálvez remarcó que la COB “no representa a toda la economía del país” y aseguró que el Gobierno ha sostenido reuniones y acercamientos con diversos sectores como transportistas, gremialistas, campesinos, mineros y maestros, con quienes se han logrado avances.

En esa línea, advirtió que cualquier planteamiento que apunte a una ruptura del orden constitucional “no es correcto ni legal”, y señaló que existen sectores interesados en generar inestabilidad.

Sobre el conflicto con el transporte, la autoridad reiteró que el Gobierno garantizó la calidad del combustible tras procesos de verificación. “La gasolina es de calidad y la provisión de diésel está asegurada”, afirmó, aunque reconoció que es necesario restablecer la confianza mediante mesas de trabajo.

El vocero también indicó que el Ejecutivo propone dejar de lado los pliegos petitorios tradicionales para avanzar hacia planes de trabajo coordinados, orientados a soluciones estructurales. Además, mencionó la necesidad de aprobar créditos externos para la mejora de carreteras.

Finalmente, el Gobierno reiteró su llamado a un “gran encuentro nacional” que permita alcanzar acuerdos entre todos los sectores. “Es momento de conversar y construir soluciones de manera conjunta”, enfatizó.



En el ámbito económico, advirtió que los bloqueos y paros generan pérdidas millonarias diarias para el país, por lo que insistió en la urgencia de instalar el diálogo.

La COB mantiene un paro general indefinido con movilizaciones desde el 2 de mayo, tras un cabildo en El Alto. Su dirigencia advirtió que podría radicalizar las medidas si no se atienden sus demandas, e incluso planteó la posibilidad de exigir la renuncia del Gobierno.

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