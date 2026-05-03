“Debemos enfrentar esto como sociedad”: Iglesia expresa preocupación por violencia y narcotráfico

El pronunciamiento surge en medio de hechos recientes que han incrementado la preocupación por la inseguridad.
03/05/2026 14:16
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La Iglesia Católica en Santa Cruz, a través de Monseñor René Leigue, expresó su preocupación por el avance del narcotráfico y el creciente consumo de drogas en Bolivia, señalando que estas problemáticas están afectando de manera directa a la juventud.
Durante sus declaraciones, la autoridad religiosa advirtió que la violencia en el país ha ido en aumento en los últimos años, vinculada a fenómenos como el sicariato, los ajustes de cuentas y el tráfico de personas.
“Nos duele profundamente constatar el avance del narcotráfico y la creciente violencia que afecta a nuestras familias, comunidades y especialmente a los jóvenes”, manifestó.
Leigue señaló que el consumo y tráfico de drogas están generando un escenario de deterioro social, debilitando los lazos familiares y comunitarios.
Asimismo, advirtió que los jóvenes se han convertido en uno de los sectores más afectados, al ser captados dentro de dinámicas vinculadas al narcotráfico, lo que repercute en su entorno personal y social.
Finalmente, el arzobispo hizo un llamado a la sociedad a enfrentar de manera conjunta estas problemáticas, en un contexto que —según indicó— requiere mayor conciencia y acción para frenar su avance.
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