“Debemos enfrentar esto como sociedad”: Iglesia expresa preocupación por violencia y narcotráfico

La Iglesia Católica en Santa Cruz, a través de Monseñor René Leigue, expresó su preocupación por el avance del narcotráfico y el creciente consumo de drogas en Bolivia, señalando que estas problemáticas están afectando de manera directa a la juventud.

Durante sus declaraciones, la autoridad religiosa advirtió que la violencia en el país ha ido en aumento en los últimos años, vinculada a fenómenos como el sicariato, los ajustes de cuentas y el tráfico de personas.

“Nos duele profundamente constatar el avance del narcotráfico y la creciente violencia que afecta a nuestras familias, comunidades y especialmente a los jóvenes”, manifestó.

Leigue señaló que el consumo y tráfico de drogas están generando un escenario de deterioro social, debilitando los lazos familiares y comunitarios.

Asimismo, advirtió que los jóvenes se han convertido en uno de los sectores más afectados, al ser captados dentro de dinámicas vinculadas al narcotráfico, lo que repercute en su entorno personal y social.

Finalmente, el arzobispo hizo un llamado a la sociedad a enfrentar de manera conjunta estas problemáticas, en un contexto que —según indicó— requiere mayor conciencia y acción para frenar su avance.





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