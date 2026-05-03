Tras 24 días de caminata, marcha indígena llega a La Paz y lanza ultimátum al Gobierno por ley de tierras

Una marcha de campesinos e indígenas provenientes de la Amazonía boliviana llegó este sábado a inmediaciones de La Paz, luego de 24 días de caminata desde el departamento de Pando.

El grupo se instaló en el sector de Urujara, en el límite entre La Paz y la ruta hacia los Yungas, desde donde prevé iniciar movilizaciones en la sede de Gobierno a partir del lunes.

El dirigente campesino Faifer Cuajera aseguró que la medida se mantendrá firme hasta lograr la anulación de la ley observada.

“No nos vamos a rendir y seguimos firmes en la causa”, afirmó.

¿Qué reclaman los movilizados?

Los manifestantes rechazan una ley promulgada el 8 de abril, que —según el Gobierno— permite reclasificar tierras pequeñas a medianas para facilitar su uso como garantía en créditos bancarios.

Sin embargo, los sectores movilizados advierten riesgos:

Temen perder sus tierras frente a sectores con mayor poder económico

Consideran que la norma favorece a grandes propietarios

Exigen la abrogación total de la ley

“No es una protesta política, es una reivindicación social”, remarcó Cuajera.

Anuncian radicalización y plazo al Gobierno

Los dirigentes advirtieron que darán 24 horas al Gobierno desde el lunes para atender su demanda, caso contrario intensificarán las medidas de presión.

“Nosotros no nos vendemos, radicalizamos nuestra marcha”, señaló el dirigente.

Por su parte, la dirigente Vivian Palomeque acusó falta de voluntad política tras un intento fallido de diálogo en Caranavi.

Los movilizados prevén:

Ingresar a la ciudad de La Paz

Intentar llegar a la plaza Murillo

Coordinar acciones con otros sectores sociales

COB se suma con huelga indefinida

El conflicto se da en medio de una escalada de tensiones sociales. La Central Obrera Boliviana (COB) declaró una huelga indefinida desde el 1 de mayo.

Entre sus demandas están:

Atención al conflicto por tierras

Incremento salarial del 20%

Respuestas a sectores como salud, educación y minería

La organización advirtió que, si no hay respuestas, el Gobierno debería “renunciar”.

La postura del Gobierno

El Ejecutivo defendió la ley señalando que busca facilitar el acceso a créditos para pequeños productores mediante la regularización de sus tierras.

Además, advirtió que algunos conflictos podrían responder a un “proceso conspirativo”, aunque reiteró su convocatoria al diálogo sin retroceder en las reformas.

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