Activan Consejo de Seguridad y crean grupo táctico contra el crimen organizado en Santa Cruz

En una reunión de emergencia desarrollada este sábado en Santa Cruz de la Sierra, autoridades nacionales, departamentales y judiciales acordaron una serie de medidas para enfrentar la creciente ola de violencia, el crimen organizado y el sicariato que golpea al departamento en las últimas semanas.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó el objetivo central de la convocatoria.

“Esta reunión se conformó el día de hoy con la presencia de distintas autoridades con un único fin: luchar contra el crimen organizado y el sicariato ante la escalada de violencia que hemos vivido en estos últimos días y semanas en Santa Cruz de la Sierra”, señaló.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue el encargado de dar lectura a las conclusiones y anunció cuatro determinaciones principales:

Activar el Consejo Sectorial Nacional de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley 264. Solicitar al ministro de Defensa que instruya de manera inmediata a las Fuerzas Armadas reforzar su presencia en ciudades y poblaciones afectadas por estructuras criminales. Conformar en Santa Cruz un Grupo Especial Táctico de Lucha contra el Crimen Organizado, que tendrá sede en la capital cruceña y comenzará a operar desde este mismo día. Ratificar el compromiso institucional de defender al pueblo boliviano, el Estado de derecho, la libertad y la democracia.

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