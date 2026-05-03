TEMAS DE HOY:
Reunion de emergencia Violencia en Santa Cruz SICARIATO

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Activan Consejo de Seguridad y crean grupo táctico contra el crimen organizado en Santa Cruz

Las instituciones del Estado acordaron una intervención inmediata para recuperar la seguridad en Santa Cruz, con medidas que incluyen coordinación nacional y la activación de equipos especializados en operaciones tácticas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/05/2026 20:49

Reunión por ola de violencia activa Grupo Especial Táctico en Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En una reunión de emergencia desarrollada este sábado en Santa Cruz de la Sierra, autoridades nacionales, departamentales y judiciales acordaron una serie de medidas para enfrentar la creciente ola de violencia, el crimen organizado y el sicariato que golpea al departamento en las últimas semanas.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó el objetivo central de la convocatoria.

“Esta reunión se conformó el día de hoy con la presencia de distintas autoridades con un único fin: luchar contra el crimen organizado y el sicariato ante la escalada de violencia que hemos vivido en estos últimos días y semanas en Santa Cruz de la Sierra”, señaló.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue el encargado de dar lectura a las conclusiones y anunció cuatro determinaciones principales:

  1. Activar el Consejo Sectorial Nacional de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley 264.

  2. Solicitar al ministro de Defensa que instruya de manera inmediata a las Fuerzas Armadas reforzar su presencia en ciudades y poblaciones afectadas por estructuras criminales.

  3. Conformar en Santa Cruz un Grupo Especial Táctico de Lucha contra el Crimen Organizado, que tendrá sede en la capital cruceña y comenzará a operar desde este mismo día.

  4. Ratificar el compromiso institucional de defender al pueblo boliviano, el Estado de derecho, la libertad y la democracia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD