Conductor pierde el control y cae con su vehículo a canal de drenaje en Los Lotes

Un vehículo particular cayó a un canal de drenaje la jornada de este sábado en la zona de Los Lotes, frente al Mercado Santa Cruz, luego de que su conductor presuntamente perdiera el control de manera repentina.

De acuerdo con testimonios de vecinos del sector, el motorizado se desvió inesperadamente de la vía y terminó dentro del canal, generando preocupación entre comerciantes y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Tras el hecho, efectivos de la Policía de Tránsito llegaron hasta la zona para realizar las investigaciones correspondientes y coordinar el levantamiento del vehículo.

Una grúa fue utilizada para retirar el motorizado del canal, mientras se restablecía la normal circulación vehicular en el sector.

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