Hombre muere atropellado al intentar cruzar la avenida Virgen Luján, sexto anillo

Un fatal accidente de tránsito se registró en la zona de la avenida Virgen Luján, a la altura del sexto anillo de Santa Cruz de la Sierra, donde un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por una camioneta negra mientras intentaba cruzar la vía.

De acuerdo con testimonios de vecinos y transeúntes, el impacto ocurrió cuando el peatón atravesaba la avenida y fue embestido por el motorizado que circulaba por el lugar. Tras el hecho, la víctima quedó tendida sobre el pavimento y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En medio de la conmoción, varias personas rodearon el vehículo involucrado y expresaron su indignación. En videos captados en el lugar se escucha a una mujer pedir: “Por favor, párese ahí para que no pueda avanzar”. Otros presentes gritaban: “Está borracho”, en referencia al ocupante de la camioneta.

Cuando efectivos de la Policía Boliviana procedieron al arresto del conductor, este fue agredido por vecinos enfurecidos mientras era subido a una patrulla. Los uniformados tuvieron que retirarse rápidamente ante la multitud que intentaba continuar golpeándolo.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue municipal, donde se le practicó la autopsia legal correspondiente. Entretanto, las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades.

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