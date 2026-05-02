Caso avión Hércules: Piloto y copiloto declaran ante la Fiscalía tras ser aprehendidos por el siniestro en El Alto

En un giro determinante en las investigaciones sobre el accidente de la aeronave C-130 Hércules, el Ministerio Público procedió este viernes a la aprehensión del piloto y el copiloto de la unidad siniestrada el pasado 27 de febrero. Los sindicados se encuentran en este momento prestando su declaración informativa en las oficinas de la Fiscalía de la ciudad de El Alto.

Tras su captura, ambos efectivos fueron conducidos inicialmente a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en Ciudad Satélite. Posteriormente, pasadas las 16:00 horas, fueron trasladados bajo resguardo policial hasta el Ministerio Público, donde comparecen acompañados por sus abogados defensores.

La fiscalía los investiga formalmente por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

El siniestro, que ocurrió en los alrededores del Aeropuerto Internacional de El Alto, es uno de los más trágicos de la historia reciente de la aviación boliviana, habiendo causado la muerte de 22 personas y dejando a más de 30 heridos.

Se espera que, tras concluir las declaraciones informativas, la comisión de fiscales emita la imputación formal. De ser así, los acusados deberán enfrentar una audiencia de medidas cautelares en las próximas horas, donde un juez determinará si se defienden en libertad o bajo detención preventiva.

Desde el Ministerio Público se ha confirmado que en los próximos minutos se brindará un informe detallado desde la ciudad de La Paz para esclarecer los elementos que motivaron la aprehensión y los avances en el peritaje técnico de la aeronave.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas permanecen atentos al desarrollo de la audiencia, exigiendo justicia y claridad sobre las causas que provocaron que el gigante de la Fuerza Aérea se precipitara a tierra aquel fatídico 27 de febrero.

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