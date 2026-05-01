¿No ganaste? La Lotería premiará todos los billetes que terminen en este número

Si no resultaste ganador en el reciente sorteo de la Lotería Nacional, aún puedes llevarte un premio. La institución anunció que todos los billetes que terminen en el número 9 recibirán Bs. 30.

La iniciativa busca brindar una nueva oportunidad a quienes participaron y no lograron quedarse con los premios principales del sorteo aniversario.

Desde la Lotería Nacional recordaron que cada billete comprado no solo permite participar por premios económicos, sino que también contribuye a programas de beneficencia y salud en favor de sectores vulnerables del país.

A continuación, los números que resultaron premiados en las categorías principales:

Premio Mayor: 34419 (Ganador de Bs. 300.000)

34419 (Ganador de Bs. 300.000) Segundo Premio: 32635 (Ganador de Bs. 30.000)

32635 (Ganador de Bs. 30.000) Tercer Premio: 17455 (Ganador de Bs. 15.000)

17455 (Ganador de Bs. 15.000) Cuarto Premio: 62701 (Ganador de Bs. 10.000)

La estructura del sorteo garantizó que la fortuna llegara a cada rincón del país mediante premios regionales específicos. Esta modalidad permitió que diez personas obtuvieran un incentivo de 5.000 bolivianos, incluyendo un cupo para ventas por internet.

Los billetes beneficiados con el premio de Bs. 5.000 por región son los siguientes:

La Paz: 63827

63827 Oruro: 17083

17083 Potosí: 76227

76227 Cochabamba: 61928

61928 Chuquisaca: 37931

37931 Tarija: 68541

68541 Pando: 19021

19021 Beni: 25952

25952 Santa Cruz: 38144

38144 En línea: 44223

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