¿No ganaste? La Lotería premiará todos los billetes que terminen en este número

La entidad anunció un premio adicional para miles de participantes que no ganaron en el sorteo principal.
01/05/2026 10:03
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Si no resultaste ganador en el reciente sorteo de la Lotería Nacional, aún puedes llevarte un premio. La institución anunció que todos los billetes que terminen en el número 9 recibirán Bs. 30.
La iniciativa busca brindar una nueva oportunidad a quienes participaron y no lograron quedarse con los premios principales del sorteo aniversario.
Desde la Lotería Nacional recordaron que cada billete comprado no solo permite participar por premios económicos, sino que también contribuye a programas de beneficencia y salud en favor de sectores vulnerables del país.
A continuación, los números que resultaron premiados en las categorías principales:
La estructura del sorteo garantizó que la fortuna llegara a cada rincón del país mediante premios regionales específicos. Esta modalidad permitió que diez personas obtuvieran un incentivo de 5.000 bolivianos, incluyendo un cupo para ventas por internet.
Los billetes beneficiados con el premio de Bs. 5.000 por región son los siguientes:
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