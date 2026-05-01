Pánico en el baño de primaria: El "mensajito" que paralizó a un colegio de la zona norte de Cochabamba

Lo que parecía ser un día normal de cierre de gestión en un prestigioso colegio de la zona norte de la ciudad, se transformó en una jornada de incertidumbre y despliegue policial. El hallazgo de un mensaje manuscrito en el baño de primaria activó todos los protocolos de seguridad, dejando las aulas vacías y a los padres de familia en estado de alerta.

“No vengan mañana”: La amenaza que activó la emergencia

El suceso se originó la noche del pasado miércoles, cuando la directiva del plantel fue notificada sobre un inquietante hallazgo. Franz Boileve, representante de la unidad educativa, relató que el mensaje fue detectado en un sanitario utilizado habitualmente por niños de primaria.

"Nos enteramos de que en uno de nuestros baños había aparecido un mensajito escrito con lápiz o marcador que decía: 'no vengan mañana, va a haber tiroteo'", informó Boileve, detallando que la alerta llegó a la administración cerca de las 20:10 horas a través del representante de los padres de familia.

Operativo policial y revisión de cámaras

Ante la gravedad de la amenaza —y aunque el mensaje surge precisamente en medio de los exámenes finales—, la dirección no subestimó el riesgo. Se determinó la suspensión y reprogramación de clases, otorgando tolerancia a las familias que, movidas por el temor, decidieron no enviar a sus hijos.

Durante la mañana, el colegio fue escenario de un operativo minucioso:

División Menores y la FELCC: Los efectivos inspeccionaron el ambiente donde se halló el papel para realizar peritajes.

Defensoría de la Niñez: Personal técnico se hizo presente para acompañar el caso, dado que el presunto autor podría ser un menor de edad.

Análisis de Seguridad: Los investigadores ya han tomado posesión de las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar quiénes ingresaron a ese baño específico en las horas previas al hallazgo.

¿Broma de mal gusto o peligro real?

Las autoridades policiales y educativas mantienen la cautela. El hecho de que la amenaza coincida con el último día de actividades y exámenes finales hace sospechar de una táctica de distracción o una "broma" de algún estudiante. Sin embargo, en el contexto actual, los protocolos exigen tratar cada amenaza de tiroteo con el máximo rigor.

Hasta el momento, no se han identificado riesgos reales adicionales ni se han hallado armas en el recinto, pero las investigaciones continúan. Por ahora, el silencio en los pasillos de este colegio de la zona norte es el recordatorio de un susto que la comunidad educativa de Cochabamba tardará en olvidar.

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