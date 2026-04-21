Incautan avioneta con matrícula brasileña en operativo antidroga en Chimoré

El zar antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda, informó sobre un operativo ejecutado en Chimoré, donde se logró el decomiso de droga y la incautación de una avioneta con matrícula brasileña.

“En este momento acaba de llegar de una pista clandestina la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Umopar”, señaló la autoridad.

Avioneta incautada

El jefe antidroga destacó que uno de los principales resultados fue la incautación de una avioneta presuntamente utilizada para el tráfico de sustancias controladas, pilotada por un ciudadano brasileño.

“Hay un brasilero que pilotaba un avión con matrícula brasileña que ha sido incautada”, afirmó.

Asimismo, explicó que la aeronave no pudo ser trasladada de inmediato por factores climáticos.

“Por mal tiempo no pudimos hacer el traslado de la avioneta hoy día, esperamos que mañana tengamos mejores condiciones”, añadió.

Droga decomisada

En el operativo también se secuestraron preliminarmente 17 paquetes de cocaína, que serán sometidos a pruebas de campo en coordinación con la Fiscalía.

“La cantidad de 17 paquetes de cocaína… vamos a proceder a contabilizar y hacer las pruebas de campo”, indicó.

Durante la intervención se logró la aprehensión de un ciudadano colombiano, quien presuntamente resguardaba la pista clandestina, además del piloto brasileño.

“Se está presentando a un colombiano que resguardaba justamente la pista”, precisó Justiniano.

Pista clandestina

El operativo se realizó en una pista ilegal, utilizada para actividades vinculadas al narcotráfico, lo que refuerza las investigaciones sobre redes criminales en la zona.

Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para determinar el origen y destino de la droga, así como la posible participación de más personas.

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