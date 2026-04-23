¿Vas a la FEXCO? Revisa horarios, precios de entradas y promociones

La FEXCO 2026 abrirá oficialmente sus puertas este jueves a las 19:00 en el recinto ferial de Alalay, marcando el inicio de una de las principales vitrinas económicas del país.

La feria se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo en la ciudad de Cochabamba y contará con la participación de alrededor de 1.600 empresas expositoras, además de una proyección de cerca de 390.000 visitantes.

Horarios de visita

De lunes a viernes, el ingreso al público será desde las 17:00 hasta la medianoche.

En tanto, los sábados, domingos y feriados, las puertas estarán abiertas desde las 12:00 hasta las 00:00.

Precios de las entradas

La organización confirmó tarifas diferenciadas según la edad y condición de los visitantes:

Adultos: Bs 30

Niños de 6 a 12 años: Bs 10

Adultos mayores (más de 60 años): Bs 10

Personas con discapacidad: Bs 2

Días de espectáculos: Bs 50

Niños menores de 6 años: ingreso gratuito

Promoción por inauguración

Además, se anunció una promoción 2x1 para la jornada inaugural, con el objetivo de incentivar la asistencia del público desde el primer día.

Las entradas podrán adquirirse tanto en boleterías del campo ferial como a través de plataformas digitales habilitadas por la organización.

Proyecciones

La FEXCO 2026 también prevé superar las cifras económicas de la pasada gestión, con una meta que apunta a rebasar los 181 millones de dólares en intenciones de negocios y generar miles de empleos directos e indirectos durante su desarrollo.

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